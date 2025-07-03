Госдеп США осудил решение Ирана остановить сотрудничество с МАГАТЭ
Пресс-секретарь Госдепа отметила, что США ждут дальнейших детальных отчетов МАГАТЭ по Ирану (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс осудила решение Ирана прекратить взаимодействия с МАГАТЭ.
Во время брифинга Брюс назвала «неприемлемым» то, что Иран решил приостановить сотрудничество с МАГАТЭ в то время, когда «у него есть возможность изменить курс и выбрать путь мира и процветания».
«Иран должен полноценно сотрудничать без дальнейших проволочек», — убеждена она.
Брюс добавила, что до военной операции США Иран накапливал запас высокообогащенного урана.
«Иран должен полностью соблюдать свое соглашение о гарантиях, что требуется согласно ДНЯО, в частности предоставляя МАГАТЭ информацию, необходимую для выяснения и решения давних вопросов относительно незадекларированного ядерного материала в Иране, а также предоставляя неограниченный доступ к своему недавно объявленному объекту по обогащению», — отметила она.
Пресс-секретарь Госдепа отметила, что США ждут дальнейших детальных отчетов МАГАТЭ по Ирану. Она повторила слова президента США Дональда Трампа, что Тегеран не может и не будет иметь ядерного оружия.
«И на этом этапе, конечно, опять же неприемлемо, что Иран решает приостановить сотрудничество с МАГАТЭ», — добавила она.
22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.
27 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна официально прекращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
28 июня вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хажи Бабаи заявил, что Иран больше не будет допускать генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси к инспекциям своих ядерных объектов и не позволит установку камер наблюдения на этих объектах.