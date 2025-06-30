«Обогащение урана не прекратится». В Иране заявили, что не пойдут на переговоры по ядерной сделке, пока США «диктуют» свои условия

Постпред Ирана при ООН Амир-Саид Иравани выдвинул США условие для возобновления переговоров по ядерной сделке (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани заявил, что никакие переговоры с США по ядерной сделке невозможны до тех пор, пока Вашингтон «диктует» свои условия.

В эфире CBS News он отметил, что ядерная деятельность Ирана «всегда будет оставаться мирной». По его словам, обогащение урана является «неотъемлемым правом» его страны.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Тегеран перезапустить обогащение урана, Иравани сказал: «Я думаю, что обогащение никогда не прекратится».

Он подчеркнул, что Иран готов снова сесть за стол переговоров с США по ядерной сделке.

В то же время постпред Ирана при ООН уточнил, что переговоры — это «процесс взаимных уступок».

«Безоговорочная капитуляция — это не переговоры. Это диктовка политики в отношении нас. Если они готовы к переговорам, то мы тоже. Но если они хотят нам диктовать, то никакие переговоры с ними невозможны», — добавил Иравани.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует в ближайшее время провести переговоры с Ираном, чтобы предложить Тегерану новую ядерную сделку.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь приостановили ее на несколько месяцев.

29 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран, вероятно, сможет начать производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев, несмотря на повреждение ряда ядерных объектов в результате атак США и Израиля.

В тот же день стало известно, что Иран начал ремонтные работы на подземном ядерном объекте в Натанзе после авиаударов США.