Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран, вероятно, сможет начать производство обогащенного урана в течение нескольких месяцев, несмотря на повреждение ряда ядерных объектов в результате атак США и Израиля.

Об этом сообщает CBS News.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что масштабы повреждений ядерных объектов являются серьезными, в то время как президент США Дональд Трамп настаивал, что ядерная программа Ирана была отброшена «на десятилетия назад».

Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин также заявил, что иранская ядерная программа отброшена на несколько лет назад из-за войны, однако еще рано делать окончательные выводы.

Впрочем, Гросси отметил, что некоторые объекты в Иране все еще остаются рабочими.

«Я бы сказал, что в течение нескольких месяцев у них будет несколько каскадов центрифуг, которые вращаются и производят обогащенный уран», — сказал Гросси.

Уран, о котором идет речь, обогащен до 60% — это выше уровня, необходимого для гражданского использования, но все еще ниже оружейного. Теоретически этого количества, при условии дальнейшего обогащения, достаточно для производства девяти ядерных боезарядов.

Гросси заявил в интервью телеканалу: «Мы не знаем, где сейчас может находиться этот материал. Некоторые его запасы могли быть уничтожены во время ударов, но некоторые могли быть перемещены. Так что в определенный момент должно быть выяснено, где он находится».

Ранее иранский парламент проголосовал за прекращение сотрудничества с МАГАТЭ, а Тегеран отклонил просьбу Гросси посетить поврежденные объекты, в частности Фордо — главный центр по обогащению урана.

«Нам нужно иметь возможность установить, подтвердить, что там есть, где это находится и что произошло», — подчеркнул Гросси.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь приостановили ее на несколько месяцев.

25 июня во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге президент Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.