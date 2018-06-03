03 июня 2018, воскресенье

СМИ: Асад встретится с Ким Чен Ыном

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Асад заявил, что поддерживает политику КНДР

Асад заявил, что поддерживает политику КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на северокорейское государственное информационное агентство KCNA.

Сообщается, что Асад посетит Северную Корею. В сообщении не указывается дата проведения встречи, и сирийские государственные СМИ также до сих пор не сообщили о запланированном визите.

Если встреча состоится в Пхеньяне, это будет первый раз, когда мировой лидер посетит Ким Чен Ына в столице.

В ожидании встречи с лидером Северной Кореи Асад принял верительные грамоты от посла страны в среду, отмечает агенство.

В сообщении говорится, что Асад заявил, что "приветствует замечательные события на Корейском полуострове, вызванные выдающимся мудрым руководством Ким Чен Ына", а также высказал уверенность, что "он достигнет окончательной победы в воссоединении Кореи".

Также в сообщении говорится о тесных связях между двумя странами и приводится цитата Асада, что Сирия "полностью поддержит политику" северокорейского руководства.

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Ранее лидер КНДР встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в демилитаризованной зоне, которая разделяет две страны, а на прошлой неделе – с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пхеньяне.

Президент США Дональд Трамп также заявил о встрече с Ким Чен Ыном 12 июня.


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