Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп после встречи с делегацией КНДР согласился провести ранее отмененный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

"Думаю, вероятно, это будет очень успешный процесс", - сказал Трамп, передает Reuters.

Напомним, что 1 июня в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа с одним из приближенных к северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну - главой отдела единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем.

Накануне Ким Ен Чхоль провел переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео.

Ким Ен Чхоль, один из ближайших помощников Ким Чен Ына, является самым высокопоставленным чиновником КНДР, посетившим США за последние 18 лет.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

После отмены встречи лидеры КНДР и Южной Кореи провели незапланированную встречу в пограничном пункте Пханмунджом, на которой Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с Дональдом Трампом 12 июня.