Лидеры КНДР и Южной Кореи провели незапланированную встречу

О встрече Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина ранее не сообщалось

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чем Чен Ын и Мун Чже Ин проводят встречу в демилитаризованной зоне между двумя странами.

Встреча глав двух государств ранее не анонсировалась, сообщает ВВС.

Отмечается, что в ходе встречи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обсудили возможность проведения саммита между США и Южной Кореей в Сингапуре.

В офисе южнокорейского президента рассказали, что сообщат о результатах переговоров в воскресенье.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.

В свою очередь представители КНДР заявили, что по-прежнему готовы к переговорам с США "в любое время и в любом формате".

Вскоре после этого Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры с КНДР, чтобы встреча лидеров двух стран все-таки состоялась в том же месте и в то же время.