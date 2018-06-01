Ким Чен Ын заявил о желании встретиться с Путиным

Центральное новостное агентство КНДР сообщает, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Свое предложение Ким Чен Ын сделал во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Встречу лидеров двух стран могут приурочить к 70-летию установления дипломатических отношений двух стран.
Ким Чен Ын отметил также, что воля к денуклеаризации Корейского полуострова "остается неизменной, последовательной и твердой".
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что для достижения итогового результата потребуется несколько встреч с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Напомним, что 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.
После отмены встречи лидеры КНДР и Южной Кореи провели незапланированную встречу в пограничном пункте Пханмунджом, на которой Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с Дональдом Трампом 12 июня.
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