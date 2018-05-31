31 мая 2018, четверг

Ким Чен Ын встретился с главой МИД России Лавровым

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Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова
@MID_RF

Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает МИД РФ в Twitter.

"В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров провел в северокорейской столице переговоры с главой МИД КНДР Ли Ен Хо.

Как сообщает Интерфакс, Ким Чен Ын попросил Лаврова передать от него "теплый привет" президенту РФ Владимиру Путину.

"Я высоко ценю то, что Путин противостоит гегемонии США. Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу", - сказал Ким Чен Ын.

Отметим, что визит Лаврова состоялся накануне ожидаемого саммита Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, который назначен на 12 июня.

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