Словакия высылает 35 сотрудников российского посольства 30 марта, 19:52 Цей матеріал також доступний українською Действия сотрудников российского посольства нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях (Фото:Leonhard_Niederwimmer/Pixabay)

Словакия высылает 35 сотрудников посольства России, поскольку их действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Об этом говорится в сообщении МИД Словакии.

Война России против Украины — главные события 30 марта

«Этот шаг является ответом на продолжение деятельности сотрудников российского посольства, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, интересам Словацкой Республики и усилиям по развитию партнерства с Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что немедленное завершение войны в Украине и функционирование российского дипломатического представительства по привычным стандартам позволит странам восстановить взаимоотношения.

Ранее Бельгия, Ирландия и Чехия высылают сотрудников дипломатических представительств России в этих странах, которых подозревают в шпионаже.

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