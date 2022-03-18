Болгария высылает десять российских дипломатов 18 марта, 13:47 Цей матеріал також доступний українською Российских дипломатов высылают из Болгарии (Фото:Фотобанк Moscow-Livе/Facebook)

Болгария высылает десять российских дипломатов.

Об этом заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, передает ТАСС.

Причина — деятельность, несовместимая со статусом.

У дипломатов есть трое суток на то, чтобы покинуть страну.

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15 марта Словакия решила выслать из страны троих работников российского посольства. Причина — «нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях».

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