Болгария высылает десять российских дипломатов

18 марта, 13:47
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Российских дипломатов высылают из Болгарии (Фото:Фотобанк Moscow-Livе/Facebook)

Российских дипломатов высылают из Болгарии (Фото:Фотобанк Moscow-Livе/Facebook)

Болгария высылает десять российских дипломатов.

Об этом заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, передает ТАСС.

Причина — деятельность, несовместимая со статусом.

У дипломатов есть трое суток на то, чтобы покинуть страну.

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15 марта Словакия решила выслать из страны троих работников российского посольства. Причина — «нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях».

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия МИД России Болгария

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