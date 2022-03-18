Болгария высылает десять российских дипломатов
Российских дипломатов высылают из Болгарии (Фото:Фотобанк Moscow-Livе/Facebook)
Болгария высылает десять российских дипломатов.
Об этом заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, передает ТАСС.
Причина — деятельность, несовместимая со статусом.
У дипломатов есть трое суток на то, чтобы покинуть страну.
15 марта Словакия решила выслать из страны троих работников российского посольства. Причина — «нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях».
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