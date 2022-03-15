Словакия высылает из страны троих работников российского посольства

15 марта, 05:04
Цей матеріал також доступний українською
Российское посольство (Фото:mzv.sk)

Российское посольство (Фото:mzv.sk)

Словакия решила выслать из страны троих работников российского посольства. Причина — «нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях».

Об этом говорится в сообщении МИД Словакии.

Они должны покинуть территорию страны в течение 72 часов.

По данным издания Dennik N, высылка российских дипломатов связана с расследованием по подкупу россиянами словацких высокопоставленных чиновников из сектора обороны.

Слушайте подкаст на эту тему
Читайте также:
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Словакия

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ