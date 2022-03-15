Словакия высылает из страны троих работников российского посольства 15 марта, 05:04 Цей матеріал також доступний українською Российское посольство (Фото:mzv.sk)

Словакия решила выслать из страны троих работников российского посольства. Причина — «нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях».

Об этом говорится в сообщении МИД Словакии.



Они должны покинуть территорию страны в течение 72 часов.

По данным издания Dennik N, высылка российских дипломатов связана с расследованием по подкупу россиянами словацких высокопоставленных чиновников из сектора обороны.

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