Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29: названа приблизительная дата 13 августа, 14:56 МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29. Они могут приехать уже в следующем месяце.



Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает словацкий телеканал RTVS.



По словам министра, истребители, скорее всего, отправятся в Украину. Уже в следующем месяце Словакия перестанет использовать их в своих целях.



Видео дня

Отмечено, что Братислава получит за самолеты деньги от Евросоюза или боевую технику от НАТО. Надь подчеркнул, что стоимость истребителей исчисляется сотнями миллионов евро.

Министр не назвал количество авиации, которое планируется передать Украине. Однако, по предварительным данным, речь может идти об 11 самолетах, которые сейчас находятся в Словакии.



Ранее словацкий министр обороны Ярослав Надь сказал, что Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своих 11 истребителей МиГ-29, от которых она сама хочет отказаться. Он говорил, что готов вести переговоры о предоставлении МиГ-29 Украине, когда воздушное пространство Словакии будет под защитой.



Надь обратился в Чехию и Польшу за помощью в охране воздушного пространства страны, пока Словакия не получит от США истребители F-16, и обе страны пообещали помощь.



В конце июля стало известно, что чешские истребители Gripen будут защищать воздушное пространство Словакии с 1 сентября по меньшей мере до конца 2023 года.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.