Пока виртуально. Украинские пилоты уже тренируются на американских штурмовиках A-10 — Time 20 августа, 14:13 Американский штурмовик A-10 Thunderbolt (Фото:joabe_brill/flickr.com)

С начала мая работает секретный учебный центр, где используются сложные авиасимуляторы для подготовки украинских пилотов работе с американскими штурмовиками A-10 Thunderbolt, сообщает Time.

Журналисту издания показали этот центр в конце июля.

В нем пилоты используют для обучения открытые видеороликов на YouTube, консультации американских военных инструкторов, программное обеспечение и пособия.

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Центр представляет собой две комнаты, на стенах которые расклеены фотографии А-10, а также плакат с надписью: «Сохраняйте спокойствие и уничтожайте советские танки».

В комнате пять украинских пилотов проходили обучение на симуляторах. Каждый компьютер имеет реалистичный рычаг управления, джойстик и очки виртуальной реальности.

Оборудование не является секретным и большинство компонентов поступило из нишевого игрового сообщества, которое создает авиасимуляторы для развлечения.

Сами пилоты носили лыжную маску под очками виртуальной реальности, чтобы засекретить свою личность.

В качестве примера был взят учебный центр американской 355-й эскадрильи на авиабазе Дэвис-Монтен в Аризоне.

Идея создать такой центр принадлежит бывшему главе Киевской областной государственной администрации Александру Горгану. Застройщик Андрей Вавриш профинансировал закупку гарнитур виртуальной реальности и программного обеспечения.

Заместитель министра обороны Александр Полищук заявил, что обычно страны не начинают обучение пилотов, когда самолетов еще нет, но Украине нельзя терять время.

«Когда дело доходит до самолетов, нет никаких сомнений в том, что нам нужно начинать подготовку заблаговременно. У нас пока нет политического решения, но есть некоторые политические сигналы о том, что в какой-то момент мы можем получить это оружие. Для нас это означает: начните тренироваться, чтобы их использовать», — отметил он.

Пилотам онлайн помогают действующие и отставные американские пилоты с опытом управления А-10. Они говорят, где искать необходимое программное обеспечение и пособия.

Инфографика: НВ

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