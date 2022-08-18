Российская пропаганда делает все, чтобы заблокировать передачу военной техники Украине — Минобороны Словакии

18 августа, 13:40
Ярослав Надь (Фото:U.S. Department of State/www.flickr.com)

Ярослав Надь (Фото:U.S. Department of State/www.flickr.com)

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что российская пропаганда делает все, чтобы остановить или заблокировать дальнейшую передачу военной техники Украине.

Об этом сообщает EuroNews.

«Российская пропаганда делает все возможное, чтобы изменить отношение населения, чтобы остановить или заблокировать дальнейшую передачу военной техники Украине», — сказал он.

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Однако, по его словам, словацкое правительство будет и дальше помогать.

«Это правительство, безусловно, решило продолжать в том же духе, потому что нам нужно помогать украинцам — они этого заслуживают — и мы очень хорошо понимаем, что такое оккупация», — сказал он.

Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29. Они могут приехать уже в следующем месяце.

Ранее Надь сказал, что Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своих 11 истребителей МиГ-29, от которых она сама хочет отказаться. Он говорил, что готов вести переговоры о предоставлении МиГ-29 Украине, когда воздушное пространство Словакии будет под защитой.

Надь обратился в Чехию и Польшу за помощью в охране воздушного пространства страны, пока Словакия не получит от США истребители F-16, и обе страны пообещали помощь.

В конце июля стало известно, что чешские истребители Gripen будут защищать воздушное пространство Словакии с 1 сентября по меньшей мере до конца 2023 года.

https://www.youtube.com/watch?v=kHCUT7FzaBE
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Словакия Военная техника Война России против Украины

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