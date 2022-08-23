Словакия передаст Украине 30 БМП. Предоставление танков пока не рассматривают 23 августа, 16:45 Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты BVP-1 (Фото:Ondřej Klauda — NikonPhoto/flickr)

Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты BVP-1, а взамен получит военную технику от Германии. О предоставлении Киеву танков пока речь не идет.



Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Aktuality.

Берлин отправит Братиславе 15 боевых танков Leopard 2A4, необходимую амуницию и запасные части. Общая сумма переданной Германией техники составит более 100 миллионов евро. Ранее Bussiness Insider сообщил, что Словакия поставит Киеву 30 танков Т-72, но Надь это отверг.

Видео дня

«На данный момент мы не рассматриваем отправку танков Т-72 в Украину», — сказал словацкий министр.

Когда именно Украина получит BVP-1, Надь не уточнил. Он предполагает, что они прибудут в ближайшие несколько недель. По соображениям безопасности оборонное ведомство сообщит о поставках боевых машин только после того, как они будут в Украине.

«До конца года мы получим как минимум одну машину», — сказал глава Минобороны Словакии о поставках танков Leopard 2A4. Остальные немецкие танки ожидают в следующем году.

13 августа украинские военные получили от Братиславы первые четыре гаубицы Zuzana. Также ожидается, что уже в сентябре Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29.

Минобороны Германии отказалось увеличить поставки оружия Украине из-за опасений ослабить обороноспособность НАТО. В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Берлин продолжит поставки оружия Киеву.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.