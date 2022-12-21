Сигнал Кремлю. На встрече в Пекине Си Цзиньпин призвал Медведева к сдержанности по отношению к Украине 21 декабря, 11:46 Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин в Пекине (Фото:Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Глава Китая Си Цзиньпин провел встречу с заместителем председателя Совета безопасности РФ, главой партии Единая Россия Дмитрием Медведевым. Во время разговора в Пекине речь шла, в частности, об Украине.

Об этом сообщает Синьхуа.

По словам Си Цзиньпина, Китай всегда определял свою позицию и политику в отношении войны в Украине, придерживаясь объективной позиции и активно способствуя мирным переговорам. Глава КНР выразил надежду, что «все заинтересованные стороны будут проявлять рациональную сдержанность, вести всесторонний диалог и решать общие проблемы в сфере безопасности политическими средствами».

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В то же время политики обсудили сотрудничество между Китаем и Россией. Прибывший в КНР по приглашению Коммунистической партии Медведев передал Си Цзиньпину письмо от российского диктатора Владимира Путина и отметил, что Единая Россия хочет способствовать развитию отношений Москвы и Пекина в экономической, торговой, энергетической и других сферах.

Китай открыто не критикует РФ за вторжение в Украину, но в ноябре Си Цзиньпин заявил, что потенциальное применение ядерного оружия России недопустимо.

В начале декабря лидер Китая отметил, что завершение войны путем переговоров отвечало бы интересам Европы и всех стран Евразии. По его словам, «необходимо избегать эскалации и расширения кризиса».

При этом, по данным The Wall Street Journal, Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с Россией. Как сообщили источники, КНР хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.