Китай меняет риторику. К чему следует готовиться Путину 24 ноября, 19:50 Эксклюзив НВ Китай блокирует ядерный шантаж Путина (Фото:REUTERS)

Китай стремится оградить свою репутацию как ответственного участника мирового порядка от риска быть слишком тесно связанным с проблемной Россией

Упавшая 15 ноября на сельхозугодья Восточной Польши ракета (двое погибших и трое раненых), повлекла за собой острый международный кризис, к которому Варшава отнеслась с должным вниманием и со всей ответственностью. Будь эта ракета Калибром или Х-555, то стала бы первым вражеским ударом по территории НАТО. Все возможные источники информации были включены в оперативное расследование, которое установило, что на самом деле это была ракета «отклонившаяся от цели земля-воздух» С-300, запущенная украинскими ПВО для перехвата массированного российского ракетного удара по гражданской инфраструктуре.

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Минобороны России поддало жару, охарактеризовав инцидент как «преднамеренную провокацию». Но кризис все равно удалось разрядить, а союзники по НАТО согласились возложить на Москву окончательную ответственность за трагическую аварию, вызванную жестокой воздушной атакой России. Кремль мог бы вздохнуть с облегчением, но мгновенно скоординированный и безупречно точный ответ НАТО стал серьезной оговоркой против любых попыток эскалации войны.

Это предупреждение, видимо, в той или иной форме прозвучало в Москве, и Дмитрий Песков, бессменный представитель президента России Владимира Путина, заверил, что в России никто и не думает о ядерном оружии. Несмотря на то, что это заявление — очевидная ложь, она вписывается в схему подавления пафосной ядерной риторики России, которая стала все более отчетливой за последние несколько недель.