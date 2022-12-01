«Отвечает интересам Европы и Азии». Си Цзиньпин заговорил об окончании войны в Украине путем переговоров

1 декабря, 10:40
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Си Цзиньпин сдержанно комментирует вопросы, связанные с вторжением России в Украину (Фото:European Union/Handout via Reuters)

Си Цзиньпин сдержанно комментирует вопросы, связанные с вторжением России в Украину (Фото:European Union/Handout via Reuters)

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что окончание войны в Украине путем переговоров отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии.

Об этом он сказал во время переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем, пишет Bloomberg.

«Разрешение украинского кризиса политическими средствами отвечает интересам Европы и общим интересам всех стран Евразии», — отметил он.

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Цзиньпин также добавил, что «необходимо избегать эскалации и расширения кризиса», а также содействовать мирным переговорам.

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В свою очередь, Мишель ответил, что Евросоюз рассчитывает на то, что Китай «внесет свой вклад в прекращение жестокого разрушения и оккупации Россией».

Они также подняли тему ядерного шантажа и подчеркнули, что «ядерные угрозы безответственны и крайне опасны».

Китай воздерживается от критики России после ее вторжения в Украину, однако на саммите G20 в Индонезии Си Цзиньпин якобы "решительно выступил против использования атомного оружия и поддержал деэскалацию и прекращение огня".

Он также заявил, что применение ядерного оружия России в Украине недопустимо.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя.

Позже Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Китай КНР Переговоры с Россией Си Цзиньпин Война России против Украины

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