«Готов сотрудничать». Китай может наладить «партнерство» с РФ в энергетических вопросах — Си Цзиньпин 29 ноября, 17:45 Си Цзиньпин (Фото:Jack Taylor/Pool via REUTERS)

Китай заявил, что готов наладить более тесное партнерство с Россией в энергетических вопросах для «обеспечения глобальной энергетической безопасности».

Об этом сообщает Sky News.

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что «Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы наладить более тесное энергетическое партнерство».

«Содействовать развитию чистой и зеленой энергетики и совместно поддерживать международную энергетическую безопасность и стабильность промышленных цепей снабжения», — сказал он.

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По данным американских СМИ, Россия просила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от оказания помощи РФ. По словам посла Китая в Украине Фань Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину.

Ранее премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил лидерам ЕС, что Китай настаивает на мирных переговорах между Россией и Украиной «по-своему».