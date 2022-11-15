Применение ядерного оружия Россией в Украине недопустимо — Си Цзиньпин
Глава КНР Си Цзиньпин с президентом США Джо Байденом (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Глава КНР Си Цзиньпин обсудил ситуацию в Украине на встрече с президентом США Джо Байденом в Индонезии. Он заявил о недопустимости применения ядерного оружия и ядерной войны.
Об этом сообщает BBC.
До этого в Белом доме сообщили, что лидеры двух стран обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам.
Президент Байден поднял вопросы войны России против Украины и безответственных угроз России использования ядерного оружия.
Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, и отметили свое неприятие использования или угрозы применения ядерного оружия в Украине.