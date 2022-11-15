Применение ядерного оружия Россией в Украине недопустимо — Си Цзиньпин 15 ноября, 03:58 Глава КНР Си Цзиньпин с президентом США Джо Байденом (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Глава КНР Си Цзиньпин обсудил ситуацию в Украине на встрече с президентом США Джо Байденом в Индонезии. Он заявил о недопустимости применения ядерного оружия и ядерной войны.

Об этом сообщает BBC.



До этого в Белом доме сообщили, что лидеры двух стран обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам.

Президент Байден поднял вопросы войны России против Украины и безответственных угроз России использования ядерного оружия.

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Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, и отметили свое неприятие использования или угрозы применения ядерного оружия в Украине.