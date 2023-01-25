Леопарды на воле: соцсети взорвались после согласия Шольца передать Украине немецкие танки 25 января, 11:27 В соцсетях началась «леопардовая лихорадка» (Фото:Anri__Tina/Twitter)

После сообщений немецких СМИ о согласии канцлера Олафа Шольца на передачу Украине танков Leopard 2 соцсети буквально взорвались восторженными постами по этому поводу.

Несмотря на все усилия официального Киева, который несколько месяцев добивался согласия на поставки бронетехники, огромную роль в этом сыграло гражданское общество, которое все это время прилагало огромные усилия, чтобы склонить Берлин к принятию этого принципиального решения.

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Одним из таких примеров стал флешмоб #FreeTheLeopards, в котором принял участие целый рад известных украинцев.

И вот, когда решение о передаче танков принято и немецкие «хищники» уже практически на воле, в соцсетях началась настоящая «леопардовая лихорадка».