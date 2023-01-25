Леопарды на воле: соцсети взорвались после согласия Шольца передать Украине немецкие танки

25 января, 11:27
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В соцсетях началась «леопардовая лихорадка» (Фото:Anri__Tina/Twitter)

В соцсетях началась «леопардовая лихорадка» (Фото:Anri__Tina/Twitter)

После сообщений немецких СМИ о согласии канцлера Олафа Шольца на передачу Украине танков Leopard 2 соцсети буквально взорвались восторженными постами по этому поводу.

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Несмотря на все усилия официального Киева, который несколько месяцев добивался согласия на поставки бронетехники, огромную роль в этом сыграло гражданское общество, которое все это время прилагало огромные усилия, чтобы склонить Берлин к принятию этого принципиального решения.

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Известные украинцы поддержали флешмоб #FreeTheLeopards (Фото:alyona.alyona.official/polyakovamusic/jamalajaaa/Instagram) #FreeTheLeopards. Катя Осадчая, Оля Полякова, Джамала и другие поддержали флешмоб, чтобы призвать Германию дать Украине танки

Одним из таких примеров стал флешмоб #FreeTheLeopards, в котором принял участие целый рад известных украинцев.

И вот, когда решение о передаче танков принято и немецкие «хищники» уже практически на воле, в соцсетях началась настоящая «леопардовая лихорадка».

https://www.facebook.com/mudzhyri/posts/pfbid0bxMdczZz83QrNut32G5MpqXP1sZVRowjQi2pevGP2CQebkXU5627GzuzXYXQ3rsml
https://twitter.com/gnostiker/status/1618162458790891523
https://twitter.com/boris0630/status/1618142313469054984
https://twitter.com/Anri__Tina/status/1618125430791499776
https://twitter.com/SvobodinRussia/status/1618085141154508803
https://twitter.com/dmrachnik/status/1618161021629394946
https://twitter.com/NorthByNrthWest/status/1618001177345675267
https://twitter.com/roblagnac/status/1618163573863088128
https://twitter.com/fred_mclaren/status/1618167768913960964
https://twitter.com/irinanemets/status/1618163471740456962
https://twitter.com/irynakonotop/status/1618161703182819328
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Танки Германия Соцсети Военная помощь Флешмоб танки Leopard

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