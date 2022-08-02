Почему США медлят с признанием России государством-спонсором терроризма 2 августа, 19:36

На Западе, безусловно, принимают во внимание ядерный статус РФ, но думаю, что причины не в этом

Думаю, що навіть, якщо у адміністрації США хтось не хоче цього кроку, то є інший шлях, про який так само вже неодноразово говорилося. Це шлях через визнання Росії державою спонсором-тероризму Конгресом США. Ми прочитали, що встановлюються певні критерії. Це — суто формальний момент, щоб не говорили, що в Держдепі США з голосу взяли й ухвалили таке рішення. А коли ці критерії встановлять, там буде кілька пунктів, що повністю лягають на те, що робить РФ. Більше шукати нічого не потрібно. Ті злочини, що їх вчинила Росія в Україні, інакше, ніж терором чи геноцидом називатися не можуть. Тому якщо адміністрація цього не зробить, то це буде певною мірою і ударом по ній самій, бо у цього рішення є двопартійна підтримка. І воно, безумовно, буде ухвалене.

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То чому ж адміністрація Байдена зволікає з ухваленням цього питання? Адміністрація Байдена, як і будь-який уряд, намагається до останнього сподіватися на те, що можна знайти способи для вирішення питання. Ось після останньої розмови голови Держдепу США Ентоні Блінкена зі своїм російським візаві Сергієм Лавровим поставили на перше місце питання обміну того збройового бандита Віктора Бута на баскетболістку Бріттні Грайнер та ексморпіха Пола Вілана. Можливо, зараз на тлі цих переговорів для Блінкена не дуже звучно оголошувати Росію терористом. Бо тоді відповідь буде зрозумілою: якщо ми терористи, то будьте здорові з вашими американцями, вони сидітимуть у нас 20 років. Є ж багато інших речей, що можуть у даний момент завадити реалізації того чи іншого питання. Треба на всі речі дивитися системно, про них ми можемо лише здогадуватися, але достеменно не знаємо.

На Заході, безумовно, беруть до уваги ядерний статус РФ, але, думаю, що причини не в цьому. Бо статус країни-спонсора тероризму означає, що блокуються контакти більшості країн світу з цією країною. І це справді так. Зараз Росія стає країною-спонсором тероризму. Це означає, що Китай, наприклад, вже не може мати з цією країною якісь відносини. Чи та ж сама Індія, що купує російську нафту. Тобто це створює певні проблеми, і тут Блінкен правий, коли говорить, що це може серйозно повпливати на контакти інших країн із РФ. Бо інакше ті ж самі країни розглядатимуться США як посібники тероризму. Тому в адміністрації США серйозно думають, яким чином, з одного боку, оголосити Росію країною-спонсором тероризму, а з іншого боку, знайти правильний мodus vivendi з тими країнами, які в силу різних обставин, продовжують підтримувати якісь контакти з РФ. Так що тут така тонка матерія. Але, думаю, що зрештою, оці самі вищезгадані критерії дадуть можливість ухвалити відповідне рішення. Але трошечки пізніше.

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