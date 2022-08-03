Зеленский назвал единственную разницу между Россией и террористами 3 августа, 15:54 Зеленский заявил, что нынешняя Россия давно потеряла лицо (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственная разница между террористами и Россией в том, что первые берут на себя ответственность за содеянное, а у РФ нет мужества сделать это.

Такое заявление он сделал во время обращения к студентам и преподавателям 20 вузов Австралии.

«Единственная разница между террористами и Россией в том, что первые берут на себя ответственность за содеянное, а у России нет мужества сделать это и имеет наглость обвинять в своих преступлениях других — отдельные страны и целый мир. И сейчас этот мир стоит перед выбором. Давно назревшим, неудобным для кого-то, неприятным, а для кого — неизбежным», — отметил он.

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Зеленский добавил, что для многих стран пришло время, когда собственные интересы должны уступить интересам планеты, «иначе и первые, и вторые окажутся под угрозой из-за действий мирового террориста».

«Обратный отсчет мировых часов запущен. А дальше только два варианта. Решительность, а значит — прекращение преступлений и зверств России или очередные взрывы очередных бомб от этих террористов», — сказал украинский президент.

Он также заявил, что сегодняшняя Россия давно потеряла свое лицо.

«Это произошло не вчера, не позавчера и не на прошлой неделе. Это просто еще раз подтвердилось. В который раз мир увидел, что скрывается под маской якобы миротворца, которую Россия пыталась носить долгие годы. Там — другая маска. С прорезью для глаз и рта. Маска, надеваемая террористами», — резюмировал Зеленский.

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 августа — 161-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

24 апреля Зеленский призвал мировое сообщество признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее вооруженные силы — террористической организацией. В Госдепе США не исключают такой возможности.

Включение в список государств-спонсоров терроризма позволяет наложить на страну дополнительные категории санкций, включая ограничения на иностранную помощь США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, меры контроля за экспортом товаров двойного назначения, а также финансовые и другие ограничения.



Сейчас в списке стран — спонсоров терроризма находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

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