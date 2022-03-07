Обвиненные в шпионаже. Российские дипломаты вылетели из США 7 марта, 06:04 Цей матеріал також доступний українською Ранее США одобрили прибытие российского правительственного самолета (Фото:camcasey/pexels)

Российские дипломаты, которых США обвинили в шпионаже, вылетели с семьями из Нью-Йорка в Москву. Всего страну покинули около 50 человек.

Об этом сообщает РИА.



Для этих целей был организован специальный вывозной рейс.

Пресс-секретарь постпредства США при ООН Оливия Далтон назвала 12 дипломатов оперативными сотрудниками разведки РФ. Сотрудников дипмиссии объявили персонами нон грата, они должны были покинуть страну до 7 марта.

Ранее США одобрили прибытие российского правительственного самолета, который должен вывезти из США российских дипломатов.

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Напомним, российский дипломатический самолет Ил-96 вылетел из Санкт-Петербурга в Вашингтон, чтобы эвакуировать из США дипломатов с семьями, утром в субботу, 5 марта.

Официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что правительственным бортом «возвращаются дипломаты, которых правительство США объявило персонами нон решетки».

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз и США закрыли воздушное пространство для российских самолетов, поэтому Ил-96 был вынужден облетать страны Евросоюза.

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