Очередное унижение: дипломаты покинули заседание ОБСЕ во время выступления делегата от РФ

11 марта, 11:24
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Делегаты отказались слушать пропагандистскую ложь представителя РФ (Фото:U.S. Mission to OSCE)

Делегаты отказались слушать пропагандистскую ложь представителя РФ (Фото:U.S. Mission to OSCE)

В четверг, 10 марта, делегаты стран-участниц покинули заседание Постоянного совета ОБСЕ во время пропагандистского выступления представителя РФ.

Об этом сообщили в Twitter американской миссии, опубликовав фото с покидающими зал дипломатами.

Демарш был связан с ложью российской стороны по поводу вторжения ВС РФ в Украину.

«Вместо того, чтобы слушать его ложь, послы-единомышленники вновь покинули сегодняшнее заседание Постоянного совета ОБСЕ», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/usosce/status/1501966547425894401
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Ранее бойкоту представители цивилизованных стран подвергся глава МИД РФ Сергей Лавров.

Во время его выступления на заседании Совета ООН по правам человека делегаты также начали массово покидать зал.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ОБСЕ Российская агрессия Российская пропаганда Война России против Украины

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