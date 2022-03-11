Очередное унижение: дипломаты покинули заседание ОБСЕ во время выступления делегата от РФ
Делегаты отказались слушать пропагандистскую ложь представителя РФ (Фото:U.S. Mission to OSCE)
В четверг, 10 марта, делегаты стран-участниц покинули заседание Постоянного совета ОБСЕ во время пропагандистского выступления представителя РФ.
Об этом сообщили в Twitter американской миссии, опубликовав фото с покидающими зал дипломатами.
Демарш был связан с ложью российской стороны по поводу вторжения ВС РФ в Украину.
«Вместо того, чтобы слушать его ложь, послы-единомышленники вновь покинули сегодняшнее заседание Постоянного совета ОБСЕ», — говорится в сообщении.
Ранее бойкоту представители цивилизованных стран подвергся глава МИД РФ Сергей Лавров.
Во время его выступления на заседании Совета ООН по правам человека делегаты также начали массово покидать зал.
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