КНДР с сентября отправила в Россию около 5000 «строителей» (Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji)

Северная Корея с сентября отправила в Россию около 5000 «строителей» для участия в «восстановлении инфраструктуры». Об этом заявил депутат парламента Южной Кореи Ли Сон-Квен, сообщает Euractiv во вторник, 4 ноября.

«Около 5000 северокорейских строительных войск с сентября поэтапно передислоцируются в Россию и, как ожидается, будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры», — отметил он.

Реклама

По его словам, южнокорейская разведка фиксирует «постоянные признаки подготовки и отбора персонала для развертывания дополнительных войск». В то же время, по данным спецслужб, около 10 тысяч военных КНДР сейчас размещены вблизи границы РФ и Украины.

В Сеуле оценивают, что на войне в Украине уже погибло по меньшей мере 600 северокорейских солдат, еще тысячи получили ранения.

Как пишет издание со ссылкой на аналитиков, Пхеньян получает от Москвы финансовую помощь, военные технологии, продовольствие и энергоносители в обмен на отправку своих войск и рабочих. Такое сотрудничество, по их данным, помогает КНДР обходить международные санкции, наложенные за ее ядерную и ракетную программы.

Кроме того, международная группа по мониторингу санкций в октябрьском отчете сообщила, что Северная Корея планирует отправить в Россию еще 40 тысяч работников, среди которых — несколько делегаций ИТ-специалистов.

Ранее СМИ писали, что пленные военнослужащие Северной Кореи, которых украинские силы взяли в плен в Курской области, находятся в психологически нестабильном состоянии и пытались нанести себе вред.

Читайте также: Глава МИД Северной Кореи отправилась с визитом в Россию и Беларусь

22 августа северокорейский диктатор Ким Чен Ын отметил наградами военных, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России в войне против Украины.

2 сентября законодатели Южной Кореи со ссылкой на данные разведки сообщали, что около 2 тысяч северокорейских военнослужащих, которых отправляли в Россию для участия в боевых действиях в Украине, были ликвидированы.

КНДР заявляет, что во время первого и второго этапов развертывания войск в РФ потеряла около 350 солдат.

По данным украинской разведки, солдаты армии КНДР до сих пор находятся на территории России и выполняют определенные задачи в Курской области. Их основная задача — инженерное оборудование оборонительных позиций и усиление границы.