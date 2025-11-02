Пленные военнослужащие Северной Кореи , которых украинские силы взяли в плен в Курской области, находятся в психологически нестабильном состоянии и пытались нанести себе вред.

Об этом говорится в документальном фильме правозащитной организации Gyeore-eol Nation United, сообщают Barron’s и Yonhap.

Полной версии фильма пока нет, но активист Чан Се Юль раскрыл некоторые его детали. Так, в нем оба пленных северокорейца выразили желание поехать в Южную Корею — во время интервью в феврале такое намерение имел лишь один из них.

«Двое [пленников] в конце интервью попросили продюсера отвезти их на юг. […] «Они умоляли интервьюерку пообещать, что она вернется и отвезет их на Юг», — рассказал Чан.

Из фотографий, сделанных во время съемки фильма, по всей видимости, рана на челюсти у одного из военных КНДР уже зажила, хотя она привела к деформации кости. Над кроватью одного из пленных также заметили нарисованные вручную портреты лидера Северной Кореи Ким Чен Ина.

Украинские чиновники отмечают, что пленные находятся в психологически нестабильном состоянии и пытались нанести себе вред.

Оба военных через продюсера фильма попросили лекарства для глаз, вязаные вещи, брюки, сигареты, ручки и книги.

22 августа северокорейский диктатор Ким Чен Ын отметил наградами военных, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России в войне против Украины.

2 сентября законодатели Южной Кореи со ссылкой на данные разведки сообщали, что около 2 тысяч северокорейских военнослужащих, которых отправляли в Россию для участия в боевых действиях в Украине, были ликвидированы.

Сама КНДР сообщила, что во время первого и второго этапов развертывания войск в РФ потеряла около 350 солдат.

По данным украинской разведки, солдаты армии КНДР до сих пор находятся на территории России и выполняют определенные задачи в Курской области. Их основная задача — инженерное оборудование оборонительных позиций и усиление границы.