Саммит США и Северной Кореи может состояться после марта следующего года (Фото: REUTERS/Leah Millis)

Южнокорейская разведка оценивает, что саммит между США и Северной Кореей может состояться после марта 2026 года. Об этом 4 ноября сообщило агентство Yonhap .

По данным агентства, Национальная разведка Южной Кореи считает высокой вероятность проведения переговоров между диктатором КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом после совместных военных учений США и Южной Кореи в марте следующего года.

Государственная разведка выявила признаки того, что Северная Корея готовилась к возможной встрече с США во время проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) в Южной Корее, хотя сам саммит не состоялся, сообщили чиновники.



Депутат Ли Сон-квен сообщил журналистам, что Ким Чен Ын готов вести диалог с Вашингтоном, «если будут созданы соответствующие условия».

Диктатор КНДР заявлял о готовности к переговорам, если США откажутся от требований по денуклеаризации, однако не ответил на предложение Дональда Трампа провести переговоры во время визита президента США в Южную Корею.

Ранее президент США во время поездки в Азию заявил, что готов к встрече с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп покинул Вашингтон в пятницу вечером, 24 октября, планируя пятидневную поездку в Малайзию, Японию и Южную Корею — свою первую поездку в регион с момента вступления в должность в январе. Именно тогда он сказал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном впервые за шесть лет.

Однако 29 октября Трамп сказал, что во время своей поездки в Азию не будет встречаться с Ким Чен Ыном, хотя планирует провести переговоры с ним «в недалеком будущем».

25 августа президент США заявлял, что проведет переговоры с диктатором КНДР.

Они встречались трижды в 2018 и 2019 годах, чтобы обсудить санкционированные ООН ядерную программу и программу баллистических ракет Северной Кореи.

В ноябре 2024 года Reuters сообщало, что команда Дональда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном.

Как отметило агентство, новый «дипломатический толчок» может снизить риски вооруженного конфликта. В команде Трампа рассматривают прямой подход, который бы опирался на уже имеющиеся отношения, как лучший способ «растопить лед».