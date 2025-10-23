«Косвенный сигнал угрозы». КНДР заявила об испытаниях новых гиперзвуковых ракет для «сдерживания врагов»

Северная Корея заявила об успешном испытании нового гиперзвукового оружия в рамках демонстрации силы «против потенциальных врагов». Это произошло накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC) в Южной Корее, на котором будут присутствовать мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин.

Об этом 23 октября пишет Bloomberg.

По сообщению государственного агентства Korean Central News Agency, «новая система оружия была испытана в рамках программы развития оборонных возможностей для повышения устойчивости и эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников».

Такое сообщение появилось через день после того, как Генеральный штаб Южной Кореи заявил о запуске Пхеньяном вероятных баллистических ракет малой дальности.

США, Китай, Северная Корея и другие страны ведут гонку за созданием гиперзвукового оружия с маневровыми планерами, которые слишком быстрые и «гибкие», чтобы традиционные системы противоракетной обороны могли их вовремя обнаружить. Однако пока остается неизвестным, разработала ли Северная Корея полностью функциональный гиперзвуковой планер.

По сообщению KCNA, два снаряда были запущены из Пхеньяна на северо-восток и попали в цели на плато в провинции Северный Хамгён, хотя точные характеристики ракет не уточнялись. Ранее южнокорейские военные подтвердили, что ракеты попали в цели на территории Северной Кореи.

В январе диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил, что гиперзвуковая ракета его страны сможет сдерживать соперников в регионе Тихого океана после испытательного запуска ракеты средней дальности.

США осудили «незаконные и дестабилизирующие действия» Северной Кореи и призвали воздержаться от дальнейших нарушений резолюций Совета Безопасности ООН.

Дальность полета ракет, запущенных в среду, 22 октября, примерно соответствует расстоянию от места запуска до города Кенджу, где в этом году будет проходить APEC, отметил исследователь Сеульского института национального объединения Хон Мин. «Вероятно, это был косвенный сигнал угрозы», — добавил он.

14 октября Южная Корея заявила, что Россия могла помочь КНДР в создании новой межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-20, продемонстрированной на недавнем параде.

15 сентября постоянное представительство Северной Кореи при ООН заявило, что ядерный статус страны является «необратимым».

25 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён во время визита в Нью-Йорк заявил, что Северная Корея находится на финальной стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты, способной поразить США ядерным оружием.