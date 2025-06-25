Рютте отреагировал на опасения о том, что США могут отменить статью о коллективной обороне НАТО, и сообщил детали ужина Трампа с королем

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает на пороге саммита лидеров НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Claudia Greco)

Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп «полностью привержен» Альянсу и 5 статье договора о коллективной обороне. Об этом он сказал на саммите НАТО в городе Гаага в среду, 25 июня, передает корреспондентка NV.

Он прокомментировал опасения о том, что Штаты могут отменить статью о коллективной обороне в случае нападения на одного из членов НАТО.

«Для меня есть абсолютная ясность в том, что Соединенные Штаты полностью привержены НАТО, привержены статье 5, и да, есть также ожидание, которое снова будут оправданы», — сказал Рютте.

Реклама

Он добавил, что Трамп считает, что существует множество определений статьи 5 Североатлантического договора. Однако ясно то, что члены НАТО «защищают друг друга, когда на нас нападают».

Генсек также сообщил, что Трамп был в «отличном настроении» во время ужина с королем Нидерландов Виллемом-Александром 24 июня в его резиденции.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе саммита НАТО в Гааге встретится с 32 лидерами Альянса и, вероятно, проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.