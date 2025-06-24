Сегодня в Гааге стартует самый дорогой саммит НАТО в истории: чего ожидать от него Украине

24−25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.

Агентство Reuters напоминает, что двухдневный саммит должен был бы порадовать президента США Дональда Трампа совместным заявлением, в котором страны НАТО обязуются к 2035 году увеличить ежегодные расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП. Однако теперь на саммите, вероятно, будут доминировать последствия военных ударов США по Ирану по приказу Трампа.

Вместе с тем, двухдневная встреча лидеров 32 стран Альянса также призвана «сигнализировать Владимиру Путину о единстве НАТО, несмотря на предыдущую критику Трампа в отношении Альянса, а также нацелена на то, чтобы расширить и модернизировать свою оборону, чтобы сдержать любое нападение со стороны Москвы», добавляет агентство.

Журнал Politico предполагает, что Украину на этом саммите НАТО «встретят гораздо прохладнее», ведь эскалация противостояния между Израилем и Ираном, теперь еще и с участием США, «уменьшила надежды Киева на возобновление обязательств и внимания со стороны президента Трампа».

Также не ожидается, что Гаагский саммит НАТО станет для Украины прорывным в вопросе пути к членству в Альянсе. «Этого вопроса точно нет в повестке дня НАТО, и никто не формулировал никаких ожиданий, что будет приглашение в Гааге, как и мы не слышали этого от самих украинцев. Не было такого ожидания, что будут новаторские решения, ни до Вашингтонского саммита, ни сейчас до Гаагского саммита», — сказал ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис

Нидерланды впервые принимают саммит с участием глав государств и правительств стран-членов НАТО, хотя эта страна является одной из двенадцати стран-основательниц Альянса, то есть является ее членом с апреля 1949 года.

На саммите предусмотрены также мероприятия на уровне министров иностранных дел и министров обороны. От Украины, как ожидается, участие в мероприятии примут президент Владимир Зеленский, министры Андрей Сибига и Рустем Умеров, напоминает Интерфакс-Украина.

Зеленский до последнего не подтверждал свой визит и заявлял, что его поездка «не зависит от того, будет ли встреча с [президентом США Дональдом] Трампом». «Во-первых, я не уверен, что поеду, но все же вероятность большая. На самом деле решу накануне. Я хочу, безусловно, провести несколько встреч. И есть соответствующие приглашения от короля, и от премьера [Нидерландов]», — сказал Зеленский.

По данным Суспільного, в итоговом коммюнике саммита НАТО в Гааге Россию назовут «долгосрочной угрозой», а терроризм укажут как вторую угрозу для Альянса. Кроме этого, по словам источника Суспільного, в документе обязательно будет упомянута Украина. Приглашение Зеленского на саммит утвердил генсек НАТО Марк Рютте после консультаций со странами-членами Альянса.

По подсчетам нидерландского медиа АD, саммит НАТО в Гааге станет самым дорогим в истории, а его проведение будет стоить 1 миллион евро за минуту. Это стало известно после того, как была обнародована программа саммита НАТО и выяснилось, что совокупно он продлится меньше, чем сутки. С учетом того, что ориентировочные расходы на саммит составляют 183,4 миллиона евро, и времени, в течение которого мировые лидеры фактически будут встречаться, 1 минута проведения саммита будет стоить чуть более 1 миллиона евро.

Такие расходы обусловлены в частности рекордными мерами безопасности, которые будут сопровождать саммит — эта операция получила название Orange Shield. В Гааге будут перекрыты части города, дороги и закрыто воздушное пространство. Также около 27 000 полицейских — а это примерно половина всех сил Нидерландов — будут дежурить для обеспечения безопасности саммита вместе с более чем 10 тысячами военнослужащих.

Фрегаты будут патрулировать Северное море, в небо поднимутся истребители F-35 и вертолеты Apache, а системы противовоздушной обороны будут приведены в боевую готовность. Саперы будут прочесывать место проведения мероприятия на наличие взрывчатки. На территории проведения саммита будет действовать запрет на использование дронов, зато полиция и военные будут активно применять беспилотники для мониторинга ситуации с воздуха.

24 июня в первый день работы саммита НАТО, в Гааге пройдет Общественный форум НАТО, на котором выступит генеральный секретарь альянса Марк Рютте. Также состоится Пленарное заседание Форума оборонной промышленности саммита НАТО.

Во второй половине дня, в 19:00 в рамках заседания министров иностранных дел стран-членов альянса под председательством заместителя генсека НАТО начнется рабочий ужин Совета Украина-НАТО. Одновременно, в 19:15, под председательством министра обороны Нидерландов начнется рабочий ужин Североатлантического совета на уровне министров обороны.

В это же время, с 19.00 вечера главы государств и правительств стран-членов альянса и партнеров вместе с женами начнут прибывать во дворец Huis ten Bosch, где пройдет светский ужин, организованный Его Величеством Королем Виллемом-Александром и Ее Величеством Королевой Максимой.

По информации, Интерфакс-Украина, участие в этом ужине также примет президент Украины Владимир Зеленский.

На второй день работы саммита, 25 июня, на 10.00 утра запланировано заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств, которое пройдет под председательством генсека Рютте. Заключительная пресс-конференция запланирована на 14.00.

Мировые лидеры проведут официальное заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и глав правительств во Всемирном форуме в Гааге в 10:30 утра в среду. Заседание запланировано на 2,5 часа. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет заключительную пресс-конференцию в 14:00.