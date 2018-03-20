Румыния не признала результаты выборов президента РФ в Крыму

Румыния не признает проведение выборов президента РФ на территории временно оккупированного Крыма

Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе посольства Румынии в Украине.

"Румыния ... не признает проведения выборов на этой территории, чем разделяет свою позицию на уровне Европейского Союза и его государств-членов", - говорится в сообщении.

В посольстве также напомнили, что Румыния не признает незаконной аннексию Крыма и города Севастополь Российской Федерацией и подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Напомним, что Европейский Союз заявил, что не признает результаты президентских выборов в России на территории оккупированного Крыма и подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирал 76,65% голосов.

Представители ОБСЕ заявили, что выборы проходили в условиях нехватки настоящей конкуренции. Зафиксированы факты давления на избирателей с целью повышения явки и задержания активистов, заявлявших о нарушении закона на выборах

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму.