Румыния не признала результаты выборов президента РФ в Крыму

Румыния не признает проведение выборов президента РФ на территории временно оккупированного Крыма
Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе посольства Румынии в Украине.
"Румыния ... не признает проведения выборов на этой территории, чем разделяет свою позицию на уровне Европейского Союза и его государств-членов", - говорится в сообщении.
В посольстве также напомнили, что Румыния не признает незаконной аннексию Крыма и города Севастополь Российской Федерацией и подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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Напомним, что Европейский Союз заявил, что не признает результаты президентских выборов в России на территории оккупированного Крыма и подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирал 76,65% голосов.
Представители ОБСЕ заявили, что выборы проходили в условиях нехватки настоящей конкуренции. Зафиксированы факты давления на избирателей с целью повышения явки и задержания активистов, заявлявших о нарушении закона на выборах
Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму.
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