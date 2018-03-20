Официально: Евросоюз не признал выборы президента РФ в Крыму

В то же время, ЕС назвал выборы "эффективными и открытыми"

Европейский союз опубликовал заявление, в котором сообщается, что не признает результаты президентских выборов в России на территории оккупированного Крыма.

"Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которую произвела Россия, и поэтому не признает выборы на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

Также в Евросоюзе отметили, что согласно данным бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ выборы в целом были "эффективными и открытыми".

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Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65% голосов.

Представители ОБСЕ заявили, что выборы проходили в условиях нехватки настоящей конкуренции. Зафиксированы факты давления на избирателей с целью повышения явки и задержания активистов, заявлявших о нарушении закона на выборах

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму.