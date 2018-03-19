Путин как хромая утка: реакция мировых СМИ на выборы в России

Рекордные для России 56,2 млн голосов "за" при явке более 67,5% - так, по данным российского Центризбиркома, 18 марта Владимир Путин был переизбран на четвертый президентский срок.

Выборы в России, в ходе которых наблюдатели фиксировали немало нарушений, стали одной из главных тем в международных СМИ. Западные медиа анализируют масштаб победы Путина и дают прогнозы, что ждет Россию в ближайшие годы. НВ собрало самые интересные материалы по теме.

The Guardian: Путин 4.0 – российский президент готовится к четвертому сроку. Что дальше?

Переизбрание Владимира Путина не вызывало сомнений, а вот что принесет его четвертое президентство – открытый вопрос, отмечает The Guardian. Ссылаясь на экспертов и приближенные к Кремлю источники, издание предполагает, что первостепенной задачей для президента теперь станет "поиск пути отступления" – такого способа передачи власти, который бы обеспечил безопасность лично Путину и его окружению.

"Кремлевская политика превратилась в кровавый спорт, - пишет The Guardian. - В 2007 году, когда Путин выбрал Дмитрия Медведева временным преемником, элиты ощутили, что могут поддержать Медведева или конкурирующего кандидата почти без опасений. Теперь же, когда экономика сокращается, а элиты маневрируют перед возможной битвой за преемство, ножи обнажены".

Кремлевская политика превратилась в кровавый спорт

AFP: Пять экономических вызовов Путину

Накануне четвертого срока от президента Путина ожидают, что он, наконец, "выполнит свои многократные обещания оживить российскую экономику, которая трещит по швам", напоминает французское информагентство AFP.

В связи с этим AFP называет пять основных экономических проблем, которые придется решать Путину после очередного переизбрания. Это демографический недостаток трудовых ресурсов; бремя пенсионных выплат и необходимость пенсионной реформы; проблема привлечения иностранных инвестиций; сырьевая зависимость России; низкая продуктивность и эффективность экономики.

"Экономическая модель, основанная на высокой стоимости энергоносителей и обусловившая стремительный рост России в первые два срока Путина с 2000-го по 2008-й годы, исчерпала себя. Богатая огромными запасами углеводородов, Россия пребывает в зависимости от колебаний их цен, что показал кризис 2015-2016 годов", - подчеркивает AFP.

The New York Times: Путин побеждает на выборах и расширяет мандант на четвертый срок

Влиятельное американское издание The New York Times прогнозирует, что от Владимира Путина не стоит ожидать больших перемен в том, что касается попыток восстановить Россию как глобальную супердержаву при минимальных внутренних реформах.

"Учитывая его статус "хромой утки" [политика, который больше не имеет права баллотироваться], многие ожидают начала серьезной борьбы среди политической элиты Кремля за выбор преемника Путина", - подчеркивает The New York Times.

Газета критически оценивает прошедшее голосование, называя его "скорее референдумом, чем выборами".

"Для многих избирателей выбор любого из кандидатов – оппонентов Путина был бы сродни просьбе к кому-то из гномов заменить Белоснежку", - иронизирует издание.

The Washington Post: От переизбрания Путина стоит ждать растущего напряжения с Западом

В ближайшее время Путину придется справляться с интересами правящей элиты, стремящейся к правлению в пост-путинскую эпоху, которая рано или поздно придет, полагает американское издание The Washington Post. В результате Путин будет заинтересован в обострении конфликта с Западом.

"Внешняя эскалация помогает Путину консолидировать власть дома", - пишет The Washington Post.

Смотрите также

Кроме того, прогнозирует издание, даже после четверти века у власти Путин может найти новый способ остаться лидером страны – "возможно, он возьмет пример с китайского руководителя Си Цзиньпина и снимет лимиты президентского срока, а может быть возглавит какой-либо новый высший политический орган, что превратит его в национального лидера, подобного иранскому аятолле".

CNN: Путин сохраняет хватку во власти

Путин, бывший разведчик КГБ, доминирует в российской политике 18 лет, 65-летний политик уже стал самым долгоправящим лидером со времен советского диктатора Иосифа Сталина, напоминает CNN.

"Победа на выборах продлит его правление до 2024 года, когда ему исполнится 71 и он будет обязан по закону покинуть пост. Однако президент еще не подготовил преемника, что рождает предположения, будто он может попытаться найти способ продлить свою власть свыше этого срока".