Путин как хромая утка: реакция мировых СМИ на выборы в России

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Переизбрание Путина дает старт борьбе элит за его преемника, прогнозируют западные СМИ

Переизбрание Путина дает старт борьбе элит за его преемника, прогнозируют западные СМИ

Рекордные для России 56,2 млн голосов "за" при явке более 67,5% - так, по данным российского Центризбиркома, 18 марта Владимир Путин был переизбран на четвертый президентский срок.

Выборы в России, в ходе которых наблюдатели фиксировали немало нарушений, стали одной из главных тем в международных СМИ. Западные медиа анализируют масштаб победы Путина и дают прогнозы, что ждет Россию в ближайшие годы. НВ собрало самые интересные материалы по теме.

The Guardian: Путин 4.0 – российский президент готовится к четвертому сроку. Что дальше?

Переизбрание Владимира Путина не вызывало сомнений, а вот что принесет его четвертое президентство – открытый вопрос, отмечает The Guardian. Ссылаясь на экспертов и приближенные к Кремлю источники, издание предполагает, что первостепенной задачей для президента теперь станет "поиск пути отступления" – такого способа передачи власти, который бы обеспечил безопасность лично Путину и его окружению.

"Кремлевская политика превратилась в кровавый спорт, - пишет The Guardian. - В 2007 году, когда Путин выбрал Дмитрия Медведева временным преемником, элиты ощутили, что могут поддержать Медведева или конкурирующего кандидата почти без опасений. Теперь же, когда экономика сокращается, а элиты маневрируют перед возможной битвой за преемство, ножи обнажены".

Кремлевская политика превратилась в кровавый спорт

AFP: Пять экономических вызовов Путину

Накануне четвертого срока от президента Путина ожидают, что он, наконец, "выполнит свои многократные обещания оживить российскую экономику, которая трещит по швам", напоминает французское информагентство AFP.

В связи с этим AFP называет пять основных экономических проблем, которые придется решать Путину после очередного переизбрания. Это демографический недостаток трудовых ресурсов; бремя пенсионных выплат и необходимость пенсионной реформы; проблема привлечения иностранных инвестиций; сырьевая зависимость России; низкая продуктивность и эффективность экономики.

"Экономическая модель, основанная на высокой стоимости энергоносителей и обусловившая стремительный рост России в первые два срока Путина с 2000-го по 2008-й годы, исчерпала себя. Богатая огромными запасами углеводородов, Россия пребывает в зависимости от колебаний их цен, что показал кризис 2015-2016 годов", - подчеркивает AFP.

The New York Times: Путин побеждает на выборах и расширяет мандант на четвертый срок

Влиятельное американское издание The New York Times прогнозирует, что от Владимира Путина не стоит ожидать больших перемен в том, что касается попыток восстановить Россию как глобальную супердержаву при минимальных внутренних реформах.

"Учитывая его статус "хромой утки" [политика, который больше не имеет права баллотироваться], многие ожидают начала серьезной борьбы среди политической элиты Кремля за выбор преемника Путина", - подчеркивает The New York Times.

Газета критически оценивает прошедшее голосование, называя его "скорее референдумом, чем выборами".

"Для многих избирателей выбор любого из кандидатов – оппонентов Путина был бы сродни просьбе к кому-то из гномов заменить Белоснежку", - иронизирует издание.

The Washington Post: От переизбрания Путина стоит ждать растущего напряжения с Западом

В ближайшее время Путину придется справляться с интересами правящей элиты, стремящейся к правлению в пост-путинскую эпоху, которая рано или поздно придет, полагает американское издание The Washington Post. В результате Путин будет заинтересован в обострении конфликта с Западом.

"Внешняя эскалация помогает Путину консолидировать власть дома", - пишет The Washington Post.

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Кроме того, прогнозирует издание, даже после четверти века у власти Путин может найти новый способ остаться лидером страны – "возможно, он возьмет пример с китайского руководителя Си Цзиньпина и снимет лимиты президентского срока, а может быть возглавит какой-либо новый высший политический орган, что превратит его в национального лидера, подобного иранскому аятолле".

CNN: Путин сохраняет хватку во власти

Путин, бывший разведчик КГБ, доминирует в российской политике 18 лет, 65-летний политик уже стал самым долгоправящим лидером со времен советского диктатора Иосифа Сталина, напоминает CNN.

"Победа на выборах продлит его правление до 2024 года, когда ему исполнится 71 и он будет обязан по закону покинуть пост. Однако президент еще не подготовил преемника, что рождает предположения, будто он может попытаться найти способ продлить свою власть свыше этого срока".

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