ОБСЕ: Выборы президента России сопровождались усилиями по повышению явки

Выборы в РФ сопровождались усилиями по повышению явки, заявили в ОБСЕ

Представители ОБСЕ заявили, что выборы президента России прошли в условиях нехватки подлинной конкуренции, вызванных ограничениями свободы слова, собраний и объединений.

В заявлении ОБСЕ также упоминается давление на избирателей с целью повышения явки и на задержания активистов, которые заявляли о нарушении закона на выборах, сообщает AP.

В ОБСЕ отметили, что процесс выборов был хорошо организован, но сопровождался ограничениями фундаментальных свобод.

Напомним, 18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65% голосов.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму.