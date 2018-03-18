Путин получает 75%. На выборах президента России подсчитали половину бюллетеней

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Владимир Путин

Владимир Путин

Действующий глава государства Владимир Путин получает 75% голосов на выборах президента России после обработки половины бюллетеней.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

После закрытия участков Центризбирком включил счетчик подсчета предварительных результатов голосования.

Выборы президента России прошли в воскресенье, 18 марта. Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму.

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