«Огромное количество». В Пентагоне рассказали о снарядах для HIMARS, которые поставляют Украине 9 августа, 00:47 Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:social media video Pavlo Narozhnyy/Reuters)

Заместитель министра обороны США Колин Каль рассказал о поставках Украине ракет для РСЗО HIMARS.

Во время брифинга в понедельник, 8 августа, Каль отметил, что ракеты GMLRS для этих систем с дальностью около 70 км по сути являются аналогом высокоточных авиаударов и имеют внушительный эффект, а с их помощью украинские военные теперь могут эффективно уничтожать российские логистические узлы, важные радиолокационные системы и другие цели. Из-за этого российским оккупантам стало труднее перемещать силы по полю боя, высокоточные удары замедлили их и усложнили снабжение войск.



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Инфографика: НВ

По словам представителя Пентагона, в последнем пакете военной помощи США предоставили Украине «огромное количество» GMLRS и сейчас выходят на стабильные и регулярные поставки этих боеприпасов. Он добавил, что в следующем пакете следует ожидать увеличение GMLRS.

Каль также напомнил, что США передали Украине 16 HIMARS, Великобритания — три системы M777, а Германия пообещала поставить еще три.

«Мы считаем, что дела у украинцев сейчас обстоят вполне хорошо в плане количества систем, и в настоящее время приоритет — обеспечить постоянный поток снарядов GMLRS. То же самое касается гаубиц М777. Мы с партнерами поставили очень большое количество систем, и сейчас приоритет — позаботиться о том, чтобы у украинцев были боеприпасы», — сказал он.

Заместитель министра обороны также сообщил, что системы NASAMS приедут в Украину через несколько месяцев. США должны убедиться, что все ракеты для них, которые входят в новый пакет помощи, в хорошем состоянии, чтобы те прибыли вовремя к передаче NASAMS.

Инфографика: НВ

8 августа США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов, который будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS и 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin.

В конце июля глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сказал, что США и их союзники передадут Украине более 20 реактивных систем залпового огня. По его словам, США уже обучили 200 украинских военных работе с HIMARS, и многие другие сейчас проходят обучение.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужно около 50 западных РСЗО, чтобы остановить оккупантов, и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

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