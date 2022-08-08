США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов

8 августа, 19:55
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США в понедельник, 8 августа, объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов, который будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS, 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В Пентагоне заявили, что это 18-й и самый большой пакет помощи США, который включает «значительное количество боеприпасов, оружия и снаряжения, которые украинцы так эффективно используют для защиты своей страны».

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Редактор: Нина Григорская

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