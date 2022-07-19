«Россию точно можно победить». Резников рассказал, сколько систем HIMARS нужно Украине для контрнаступления 19 июля, 21:29 HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить оккупантов и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на Atlantic Council.

«Учитывая, что наша активная линия фронта составляет почти 2,5 тыс. км — это как расстояние между Варшавой и Барселоной, — для эффективной защиты нам нужно около 50 таких систем», — сказал Резников, имея в виду ракетно-артиллерийские комплексы HIMARS и РСЗО М270.

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Он добавил, что Украина использует эти системы как «хирургический скальпель», а дополнительные поставки позволят Киеву «полностью уничтожить российскую логистику» и избежать тактики массированных атак с большими потерями.

При этом он подсчитал, что для эффективного контрнаступления понадобится около 100 пусковых установок HIMARS, а также дополнительные БТР, БМП и разведывательные беспилотники.

«Мы уже освободили более 1000 малых городов и сел, которые изначально были захвачены Россией, и должны освободить еще около 2500. Мы показали, что это возможно и что Россию точно можно победить», — сказал министр обороны Украины.

С начала 1996 года всего изготовлено 540 пусковых установок HIMARS. Министр обороны рассчитывает на почти 20% этого оружия.

Украина долгое время добивалась от западных партнеров поставок РСЗО, чтобы хотя бы отчасти компенсировать значительный перевес российской армии в артиллерии и наносить удары в тыл врага, нарушая его логистику и поражая запасы боеприпасов.



HIMARS имеют целый ряд преимуществ перед российскими РСЗО, такими как Ураган и Смерч.

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