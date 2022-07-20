США и союзники передадут Украине более 20 РСЗО
Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)
США и их союзники передадут Украине 20 реактивных систем залпового огня. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга в среду, 20 июля.
"…По состоянию на сегодня мы поставили в Украину 12 HIMARS. Это часть более чем 20 [РСЗО], о которых договорились США и союзники", — сообщил он.
По словам Милли, США обучили 200 украинских военных работе с РСЗО HIMARS, и многие другие сейчас проходят обучение.
Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что, согласно последним договоренностям, Украина получит от США еще четыре HIMARS, и их общее количество достигнет 16.
В среду, 20 июля, в онлайн-формате состоялась четвертая международная встреча в формате «Рамштайн» — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира. Предыдущая встреча прошла 15 июня в Брюсселе.
Благодаря HIMARS украинская армия смогла атаковать склады боеприпасов РФ на временно захваченных и оккупированных территориях. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, американские РСЗО позволили стабилизировать ситуацию на фронте.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что западное вооружение помогло снизить потери ВСУ. Он также сказал, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» точек российских войск.
Обучение для украинцев на HIMARS занимает три недели – Остап Ярыш, Голос Америки
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.