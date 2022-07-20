США и союзники передадут Украине более 20 РСЗО

20 июля, 21:33
Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

США и их союзники передадут Украине 20 реактивных систем залпового огня. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга в среду, 20 июля.

"…По состоянию на сегодня мы поставили в Украину 12 HIMARS. Это часть более чем 20 [РСЗО], о которых договорились США и союзники", — сообщил он.

По словам Милли, США обучили 200 украинских военных работе с РСЗО HIMARS, и многие другие сейчас проходят обучение.

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Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что, согласно последним договоренностям, Украина получит от США еще четыре HIMARS, и их общее количество достигнет 16.

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В среду, 20 июля, в онлайн-формате состоялась четвертая международная встреча в формате «Рамштайн» — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира. Предыдущая встреча прошла 15 июня в Брюсселе.

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Благодаря HIMARS украинская армия смогла атаковать склады боеприпасов РФ на временно захваченных и оккупированных территориях. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, американские РСЗО позволили стабилизировать ситуацию на фронте.

Инфографика: НВ

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что западное вооружение помогло снизить потери ВСУ. Он также сказал, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» точек российских войск.

Обучение для украинцев на HIMARS занимает три недели – Остап Ярыш, Голос Америки

https://www.youtube.com/embed/eHvzGBzNAT0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Военная помощь Украина-США Пентагон РСЗО Поддержка Украины РСЗО HIMARS

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