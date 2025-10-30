По меньшей мере два российских военных самолета совершили рейсы в сирийский портовый город Латакия, где расположена авиабаза РФ Хмеймим. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов Flightradar24, сообщает Bloomberg в четверг, 30 октября.

Согласно информации агентства, транспортный самолет Ил-62М Воздушно-космических сил РФ 26 октября вылетел из Ливии в Латакию, а оттуда — в Московскую область. Кроме того, Ан-124−100 Руслан прибывал в Латакию трижды с 24 октября, последний раз — 29 октября.

Источник, близкий к Кремлю, подтвердил Bloomberg, что Россия возобновляет авиасообщение с Сирией.

Bloomberg напоминает, что Москва использует свои базы в Сирии для проекции военной силы на Ближнем Востоке и в Африке. Кроме авиабазы под Латакией, которая является ключевым логистическим узлом для операций РФ в регионе, Россия также имеет военно-морскую базу в порту Тартус — свое единственное стратегическое укрепление в Средиземном море.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял, что российский диктатор Владимир Путин обсуждал с сирийским лидером будущее российских баз во время их встречи в Москве две недели назад.

По данным источников Bloomberg, даже если России удастся сохранить военное присутствие в Сирии, его масштабы будут существенно меньше, чем до падения режима Асада.

Агентство также напоминает, что сейчас в Москве находится делегация сирийского МИД, которая работает над восстановлением работы посольства страны. В частности, учреждение готовится восстановить консульские и административные услуги для сирийских граждан.

Ранее Reuters писало, что Россия планирует поставить около 750 000 баррелей, или 100 000 тонн, смеси арктической тяжелой нефти ARCO и газового конденсата, разновидности легкой нефти, в сирийский порт Банияс.

15 октября Путин в Москве предложил дружбу сирийскому президенту Ахмеду аль-Шараа, хотя еще в 2016 году российский МИД угрожал «уничтожить» и его, и его группировку повстанцев Хайят Тахрир аш-Шам.

Reuters отмечало, что нынешние власти Сирии ищут гарантии того, что Россия не будет помогать перевооружать остатки сил Асада, а сам Шараа надеется, что Кремль также поможет восстановить сирийскую армию.