Британские таблоиды сообщили о попытке отравления Башара Асада в РФ: откуда взялись эти данные

Бывшего президента Сирии 60-летнего Башара Асада срочно доставили в больницу после вероятного покушения на него. Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что Асада выписали из больницы на окраине Москвы 30 сентября, сообщает The Sun .

Сейчас подтверждений этой информации нет, а обсерватория SOHR базируется в Великобритании.

SOHR утверждает, что Асада «отравили», чтобы «посрамить российское правительство и обвинить его в соучастии» смерти. В сообщении говорится, что состояние Асада сейчас «стабильное». Его брату Махеру Асаду разрешили посетить его в больнице во время масштабной операции по безопасности.

Реклама

The Sun отмечает, что сирийский диктатор не появлялся на публике с момента прибытия в Россию, и, как считается, находится под пристальной охраной российских спецслужб.

Ранее СМИ писали, что Асад «жаловался своей охране на плохое самочувствие и проблемы с дыханием» после того, как пробыл в России меньше месяца. Это уже вторая вероятная попытка убийства только за десять месяцев, отметили журналисты.

В конце прошлого года онлайн-аккаунт General SVR, который, как утверждается, ведет бывший высокопоставленный российский разведчик, сообщил о возможном отравлении президента Сирии Башара Асада.

По информации аккаунта, Асад обратился за медицинской помощью после того, как начал «сильно кашлять и задыхаться». Источники утверждают, что есть основания полагать, что могла произойти попытка убийства.

Сообщается, что Асада лечили в его квартире, а анализы якобы подтвердили наличие яда в организме.

27 сентября министерство юстиции Сирии выдало заочный ордер на арест свергнутого сирийского диктатора Башара Асада.

2 сентября сообщалось, что ордер на арест Башара Асада выдали во Франции в связи с бомбардировкой города Хомс в 2012 году, в результате чего погибли двое журналистов.

Падение режима Башара Асада и бегство в Москву

28 ноября 2024 года в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление, захватывая город за городом. В итоге режим Башара Асада потерпел крах, а сам диктатор в ночь на 8 декабря поспешно бежал из Дамаска в Россию.

13 декабря агентство Reuters, ссылаясь на осведомленных собеседников, писало, что Башар Асад держал свои планы побега из страны в тайне от помощников, чиновников и родственников. За несколько часов до побега в Москву Асад встретился с примерно 30 командирами армии и служб безопасности в министерстве обороны.

Он заверил присутствующих, что российская военная помощь уже в пути, и призвал сухопутные войска «держаться». Однако после этого диктатор уехал не домой, как заявил главе своего офиса, а в аэропорт.

Сейчас временным президентом Сирии является Ахмед аш-Шараа. В апреле 2025 года он сообщал, что Россия отказалась передать сирийского диктатора Башара Асада новым властям Сирии.