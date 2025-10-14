Вид с дрона на место массового захоронения в пустыне вблизи восточносирийского города Думайр, 27 февраля 2025 года (Фото: REUTERS/Khalil Ashawi)

Правительство диктатора Башара Асада провело двухлетнюю тайную операцию по перевозке тысяч тел из одного из крупнейших известных массовых захоронений Сирии в секретное место, которое расположено более чем в часе езды в отдаленной пустыне.

Об этом говорится в расследовании агентства Reuters.

Как указано в публикации, заговор, организованный военными бывшего президента Асада, предусматривал раскапывание массового захоронения в Кутайфе и создание огромного второго захоронения в пустыне вблизи города Думайр. Журналисты отмечают, что об этой операции ранее не сообщалось.

Чтобы раскрыть местонахождение могилы в Думайре и подробно описать масштабную операцию, агентство Reuters опросило 13 человек, которые непосредственно знакомы с двухлетним процессом перевозки тел, пересмотрело документы, предоставленные причастными чиновниками, и проанализировало сотни спутниковых снимков обеих могил.

Погребения в Кутайфе и пустыне вблизи города Думайр. / Фото: Спутниковые снимки с WorldView-2 © 2025 Vantor, 18 декабря 2021; WorldView-3 © 2025 Vantor, 8 марта 2021 года. Анализ Reuters; Airbus DS, Vantor и Planet Labs

Как выяснили журналисты, операция по перемещению тел получила название Движение Земли. Она длилась с 2019 по 2021 год. По словам свидетелей, ее целью было скрыть преступления правительства Асада и помочь восстановить его имидж.

По данным агентства, могила в пустыне возле города Думайр, имеющая по меньшей мере 34 траншеи длиной 2 км, является одной из крупнейших, созданных во время гражданской войны в Сирии. Рассказы очевидцев и размеры нового участка свидетельствуют, что там могут быть похоронены десятки тысяч людей.

Reuters пишет, что правительство Асада начало хоронить погибших в Кутайфе примерно в 2012 году — в начале гражданской войны. По словам свидетелей, в братской могиле находились тела солдат и заключенных, которые умерли в тюрьмах и военных госпиталях диктатора.

Агентство сообщает, что сирийский правозащитник в 2014 году раскрыл существование захоронения в Кутайфе. В частности, он опубликовал фото в местных СМИ. Впрочем, точное место стало известно несколько лет спустя — из показаний в суде и других медиа.

По словам свидетелей операции, в течение четырех ночей почти каждую неделю с февраля 2019 года по апрель 2021-го, от шести до восьми грузовиков, наполненных землей и человеческими останками, ехали из Кутайфы в пустыню вблизи Думайру.

Reuters отмечает, что все непосредственные участники ярко вспоминали вонь. Среди них двое водителей, трое механиков, оператор бульдозера и бывший офицер элитной Республиканской гвардии Асада.

Последний в частности, рассказал, что идея перемещения тысяч тел возникла в конце 2018 года, когда сирийский диктатор был в шаге от победы в гражданской войне.

Собеседник Reuters также добавил, что Асад стремился восстановить международное признание после лет санкций и обвинений в жестокости.

Двое дальнобойщиков и офицер рассказали агентству, что военные командиры сообщили им, что цель операции — очистить могильник в Кутайфе и скрыть доказательства массовых убийств.

Журналисты отметили, что на момент падения Асада все 16 траншей, задокументированных в Кутайфе, были пустыми.

По данным сирийских правозащитных групп, более 160 тыс. человек пропали без вести в огромном аппарате безопасности свергнутого диктатора. Они, вероятно, похоронены в десятках массовых могил. Организованные раскопки и анализ ДНК могли бы помочь проследить их судьбу.

Впрочем, по словам агентства, из-за ограниченности ресурсов в Сирии даже известные массовые захоронения в основном остаются незащищенными и нераскопанными.

Также Reuters подчеркивает, что новые лидеры страны, которые свергли Асада, не обнародовали никакой документации о похороненных у них лиц, несмотря на неоднократные призывы семей пропавших без вести.

Председатель Национальной комиссии по вопросам пропавших без вести Мохаммед Реда Джелки заявил, что огромное количество жертв и необходимость восстановления системы правосудия затрудняют работу.

Он объявил о планах создать банк ДНК и централизованную цифровую платформу для семей пропавших. Джелки также отметил насущную необходимость подготовки специалистов в области судебной медицины.

Мохамед Аль-Абдалла, глава Сирийского центра правосудия и подотчетности, который занимается поиском пропавших без вести и расследованием военных преступлений, заявил, что такое беспорядочное перемещение тел стало катастрофой для семей погибших.

Падение режима Башара Асада и бегство в Москву

28 ноября 2024 года в Сирии оппозиционные войска начали масштабное наступление, захватывая город за городом. В итоге режим Башара Асада потерпел крах, а сам диктатор в ночь на 8 декабря поспешно бежал из Дамаска в Россию.

13 декабря агентство Reuters, ссылаясь на осведомленных собеседников, писало, что Башар Асад держал свои планы побега из страны в тайне от помощников, чиновников и родственников. За несколько часов до побега в Москву Асад встретился с примерно 30 командирами армии и служб безопасности в министерстве обороны.

Он заверил присутствующих, что российская военная помощь уже в пути, и призвал сухопутные войска «держаться». Однако после этого диктатор уехал не домой, как заявил главе своего офиса, а в аэропорт.

Сейчас временным президентом Сирии является Ахмед аш-Шараа. В апреле 2025 года он сообщал, что Россия отказалась передать сирийского диктатора Башара Асада новым властям Сирии.