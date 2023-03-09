Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном — Остин 9 марта, 21:27 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Azad Lashkari)

Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном, в том числе по ракетам и средствам противовоздушной обороны.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

«Мы особенно озабочены растущим стратегическим партнерством Ирана с Россией», — сказал Остин.

По его словам, такое сотрудничество включает в себя применение иранских беспилотников на территории Украины.

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«За последний год военное сотрудничество России с Ираном углубилось. Это представляет серьезные вызовы для этого региона. Иран получает важный боевой опыт в Украине, который будет передан подконтрольным Тегерану силам на Ближнем Востоке», — сказал министр обороны.

Остин добавил, что Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе в отношении ракет и ПВО.

8 марта Sky news со ссылкой на источники в британских службах сообщил, что в начале 2023 года Иран передал России около 100 миллионов пуль и 300 тысяч снарядов, вероятно, для войны против Украины.

Иран тайно поддерживает действия РФ против Украины, поставляя кремлевскому режиму дроны-камикадзе для атак по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры в Украине. При этом, официальные представители Ирана последовательно и категорически отрицали, что Тегеран поставляет России дроны.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». Украинская разведка подтвердила, что Тегеран согласился передать России тысячу единиц военной техники.

