Американский советник Залужного объяснил, что делать, если Иран отправит России баллистические ракеты 26 марта, 10:04 Сообщалось, в частности, что Иран может передать РФ ракеты Zolfagar. (Фото:islamicworldupd/Twitter)

Президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс в эфире Radio NV объяснил, что делать, если Иран отправит России баллистические ракеты.

«То, что нельзя уничтожить, как иранские баллистические ракеты, следует уничтожать еще на этапе доставки их в Россию. Это не простая задача, однако я думаю, что Украина будет пытаться это сделать», — сказал Райс в эфире Radio NV.

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Советник Залужного выразил мнение, что не стоит рассчитывать на сдержанность иранского руководства в вопросе поставки баллистических ракет, а нужно «готовиться к защите от всего, что Иран может поставить России».

«Чем больше Россия проигрывает, тем меньше поддержки она получит от кого угодно, с Ираном включительно. В конце концов, никто не хочет оказаться на неправильной стороне истории», — добавил он.

По данным Financial Times, Россия воздерживается от закупок иранских баллистических ракет большой дальности из-за угрозы, что США предоставит Украине ракеты ATACMS, однако Москва может изменить свою позицию.

Еще 16 октября 2022 года издание The Washington Post писало, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля – земля» для войны против Украины.

Речь идет об иранских баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Они способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 км.

1 ноября 2022 года CNN со ссылкой на осведомленный источник из стран Запада сообщал, что Иран готов передать России 1000 баллистических ракет класса «земля-земля».

В конце января 2023 года представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что на данном этапе ПВО Украины не может противодействовать баллистическим ракетам Fateh и Zolfaghar.

«Можно уничтожать их (установки – ред) и на позициях, но и наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства. Такие как Patriot PAC-3 и SAMP-T», – сказал он.

