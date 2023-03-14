Не очень хорошие новости. На что согласился Иран в обмен на самолеты из РФ 14 марта, 20:13 Эксклюзив NV

Включается в игру и Китай

Иран завершил процедуру закупки российских истребителей Су-35. Они предусматривались в Египет, а Египет отказался от покупки, и разговоры о возможной покупке Су-35 Ираном начались очевидно сразу после визита Путина в Тегеран летом прошлого года. Тогда это обсуждалось серьезно. Появление у иранцев современных вооружений — это серьезный вызов израильтянам, и это должно было бы нарушать существовавший длительное время баланс, которого Израиль придерживался — баланс сиденья на заборе — при условии, что Россия не будет усиливать мощь Ирана. Прошло полгода и ситуация изменилась. Произошло обострение, которое мы сейчас наблюдаем.

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Насколько я понимаю, еще летом иранцы выдвинули условие, что сначала Россия продает эти самолеты, а потом иранцы передают баллистические ракеты. Так что передача самолетов означает,