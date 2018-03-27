Россия отреагировала на высылку Украиной российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля

Посольство России в Украине отреагировало на высылку Киевом 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля.

В посольстве РФ заявили, что "украинское руководство без учета реального положения дел поддержало инспирированную Лондоном провокационную кампанию, направленную на нагнетание напряженности и раскручивание конфронтационной спирали".

В посольстве добавили, что "недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и явно не будет способствовать нормализации отношений между странами".

Ответственность за его последствия ляжет на украинскую сторону, и Россия оставляет за собой право на ответные действия, резюмировали в посольстве.

26 марта, Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

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В связи с отравлением Скрипаля уже 21 страна объявила о высылке российских дипломатов - 16 стран ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия та Украина.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов.

В свою очередь ряд стран отказались высылать российских дипломатов, среди них Австрия.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери. Они до сих пор находятся в критическом состоянии.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона выслала 23 британских дипломата.

Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.