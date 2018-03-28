Российские дипломаты начинают покидать диппредставительства в Украине

В среду, 28 марта, представительство России в Одессе покинули российские дипломаты, высланные из Украины.

Как сообщает ТСН со ссылкой на информацию охранника ведомства, служащие уехали около 5 утра.

По данным СМИ, Одессу покинули два российских дипломата, они будут пересекать границу на машинах в Сумской области.

Журналисты также находятся возле посольства РФ в Киеве, однако пока неизвестно, когда его покинут сотрудники российского диппредставительства. Их путь возвращения на родину также не сообщается.

Охранники посольства подтвердили, что здание пока никто не покидал.

26 марта, Украина приняла решение выдворить 13 российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов. Также к дипломатической изоляции России присоединились страны ЕС. Некоторые страны приняли решение не высылать дипломатов РФ и стать так называемым "мостом".

Напомним, Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломата, а также предписало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его деятельности.

Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери. Лондон считает, что за отравлением токсическим веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва. Кремль отрицает свою причастность к этому.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери. Они до сих пор находятся в критическом состоянии.