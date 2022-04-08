Российские оккупанты в Киевской области насиловали детей — Денисова 8 апреля, 19:23 Цей матеріал також доступний українською Людмила Денисова в Киевской области, освобожденной от российских оккупантов (Фото:Людмила Денісова / Facebook)

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала о случаях изнасилования российскими оккупантами детей.

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В своем Facebook уполномоченная по правам человека сообщила, что в Буче пятеро оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку, сейчас она беременная. Также в Буче россияне привязали к стулу мать и на ее глазах изнасиловали 11-летнего сына. В Ирпене три российских военных преступника изнасиловали 20-летнюю девушку.



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Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную странами-участницами ОБСЕ, призвав учесть факты военных преступлений оккупантов.

«Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты. Изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что российские оккупанты совершали сексуальное насилие в отношении женщин и мужчин, детей и пожилых людей.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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