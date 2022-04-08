Российские оккупанты в Киевской области насиловали детей — Денисова

8 апреля, 19:23
Цей матеріал також доступний українською
Людмила Денисова в Киевской области, освобожденной от российских оккупантов (Фото:Людмила Денісова / Facebook)

Людмила Денисова в Киевской области, освобожденной от российских оккупантов (Фото:Людмила Денісова / Facebook)

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала о случаях изнасилования российскими оккупантами детей.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

В своем Facebook уполномоченная по правам человека сообщила, что в Буче пятеро оккупантов изнасиловали 14-летнюю девочку, сейчас она беременная. Также в Буче россияне привязали к стулу мать и на ее глазах изнасиловали 11-летнего сына. В Ирпене три российских военных преступника изнасиловали 20-летнюю девушку.

Видео дня
Читайте также:
Армия насильников. Что известно о масштабе сексуального насилия войск РФ во время вторжения в Украину

Денисова обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную странами-участницами ОБСЕ, призвав учесть факты военных преступлений оккупантов.

«Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут укрыться от расплаты. Изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года», — подчеркнула омбудсмен.

Читайте также:
https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/517529726394971

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что российские оккупанты совершали сексуальное насилие в отношении женщин и мужчин, детей и пожилых людей.

Читайте также:
Страшная правда Бучи. Что сейчас происходит в городе, зверства в котором заставили вздрогнуть весь мир — репортаж НВ

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

«Нас дважды водили на расстрел». Братские могилы и террор – репортаж НВ из освобожденной Бучи

https://www.youtube.com/embed/L0oqzy_LsD4
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Насилие Буча Киевская область Ирпень Людмила Денисова сексуальное насилие Насилие над детьми Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X