Незаконно вывезенных с территории Украины детей могут отдать на усыновление в российские семьи — МИД 14 апреля, 11:39 Цей матеріал також доступний українською В МИД сделали заявление о незаконно депортированных украинских детях (Фото:МИД Украины)

Украинских детей, которые были незаконно вывезены с территории Украины, могут отдать на усыновление в российские семьи.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Там заявили, что оккупанты незаконно вывозят детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также детей, родители которых погибли в результате военной агрессии России.

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«Вопиющая угроза незаконного усыновления украинских детей российскими гражданами без соблюдения всех необходимых процедур, определенных законодательством Украины. В этом контексте особое беспокойство вызывает информация о намерении минобразования РФ подписать с российскими оккупационными администрациями в Донецкой и Луганской областях — т.н. „Л/ДНР“ — „соглашения“, которые позволили бы передавать незаконно депортированных с территории Украины детей-сирот в российские семьи», — отметили в украинском внешнеполитической ведомстве.

В МИД подчеркнули, что попытки Кремля предоставить своим преступным действиям на территории Украины «законные» основания являются циничным пренебрежением основополагающими правилами и обычаями ведения войны и общепризнанными правами человека.

Фактически Россия занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации.

«Такие действия российских оккупантов могут квалифицироваться как киднеппинг (похищение) и требуют решительной реакции международного сообщества, прежде всего, соответствующих международных организаций», — резюмировал в МИД.

Российские оккупанты вывозят украинцев в Россию и на территорию псевдореспублик, блокируя украинские гуманитарные коридоры и создавая фильтрационные лагеря.

Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в том числе в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильно вывезли на территорию России.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских.

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